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Как теперь ездить пассажирам РЖД в поездах, если теперь запрещено это делать: новости проезда лишают дара речи

Как теперь ездить пассажирам РЖД в поездах, если теперь запрещено это делать: новости проезда лишают дара речи

Как теперь ездить пассажирам РЖД в поездах, если теперь запрещено это делать: новости проезда лишают дара речи Ольга БезродняяДля пассажиров РЖД введены новые правила проезда, которые вызвали немалое замешательство у многих.

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Комментарии
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Зоя Зайко
И что здесь такое, что прямо пугает пассажиров?
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13 час.
ЗЗ
Зоя Зайко
Давно нужно было это сделать
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13 час.

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