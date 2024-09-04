Как теперь ездить пассажирам РЖД в поездах, если теперь запрещено это делать: новости проезда лишают дара речи Ольга БезродняяДля пассажиров РЖД введены новые правила проезда, которые вызвали немалое замешательство у многих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии