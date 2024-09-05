Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И это только маленькая часть того, что творится вокруг!

И это только маленькая часть того, что творится вокруг!

И все о том же В Казани продолжают (https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konk.) традицию конкурсов красоты, участниц которого отбирают строго по этническому принципу (маскируют страной происхождения: "Победительницей на этот раз стала уроженка Узбекистана Камила Исраилова.

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