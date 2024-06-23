Правда и её варианты Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.
Правда и её варианты
Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр К. К сожалению ВСЁ ПРАВДА !
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13 час.
владимир рябченко
Услуга, которая оказана НИЧЕГО не стоит...
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33 мин.
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