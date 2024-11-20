52-летний житель дома на Серебристом бульваре в Приморском районе Петербурга после конфликта с соседкой лечит левый "бубенчик".
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52-летний житель дома на Серебристом бульваре в Приморском районе Петербурга после конфликта с соседкой лечит левый "бубенчик".