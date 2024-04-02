17 звезд, которые подобрали такие аксессуары, что хоть с лупой их изучай

Обычно знаменитости тщательно подбирают туалеты для публичных мероприятий. Но некоторые звезды дополняют свои наряды такими аксессуарами, что роскошные костюмы и изысканные платья невольно отступают на второй план.
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