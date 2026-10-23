Бывает, что жильё буквально продаёт себя само. Дверь распахивается — и пространство мгновенно очаровывает: залитая светом кухня, свежий ремонт, внушительная комната, приятный пейзаж за окном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МЕ Вид на жительство...
- Что делать, если ...
- ЮВ Почему в Европе т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым