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Напавший на Чибиса заявил, что сожалеет о содеянном

Напавший на Чибиса заявил, что сожалеет о содеянном

Произошедшее обвиняемый назвал стечением обстоятельств.Pr Scr t.me/rian_ru--> Житель Апатит, обвиняемый в покушении с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов принести извинения.

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