Полжизни мать твердила дочери, что надо рожать. Теперь дочь беременна, но мама снова недовольная: «Зачем тебе это надо, поздно уже!»— Лет до двадцати пяти мама все надеялась, что я в ближайшее время выйду замуж и ребенка рожу, – рассказывает сорокадвухлетняя Таисия.