Байден помиловал своего сына по делу об оружии

По мнению американского президента, Хантера обвиняли ради попытки повлиять на его решения Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по обвинениям в незаконном хранении оружия.
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