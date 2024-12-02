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Байден помиловал своего сына по делу об оружии

Байден помиловал своего сына по делу об оружии

По мнению американского президента, Хантера обвиняли ради попытки повлиять на его решения Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по обвинениям в незаконном хранении оружия.

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