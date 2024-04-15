Летний отдых в России вырос в цене на 15%

Летний отдых с начала года вырос в цене на 15% и может подорожать еще на 10%, рассказали «Известиям» в Российском союзе туриндустрии, Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Союзе туристических агентств.
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