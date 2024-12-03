Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который обнародовал «послание» президенту РФ Владимиру Путину с заявлением о поддержке Берлином Киева, стоит обратить внимание на народ своей страны, считает ирландский журналист Чей Боуз.
Журналист Боуз напомнил о немцах Шольцу, опубликовавшему «послание» Путину
Комментарии
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Eduard
А пиратов Сомали почему Берлин не поддерживает? Они жаловались,что у них резиновых лодок для нападений не хватает!
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16 час.
Eduard
Совсем руководство Европы обнаглело.Без всякого стестнения нас"лечат" о "несчастной" Украине,где был переворот и куча других преступлений о которых Шольц просто умалчивает,словно их не было.Всё было!
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16 час.
Eduard
Земля Германии у Польщи,но как видите Германия ей не занимается уцепились к Украине!
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16 час.
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