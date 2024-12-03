Журналист Боуз напомнил о немцах Шольцу, опубликовавшему «послание» Путину

Eduard А пиратов Сомали почему Берлин не поддерживает? Они жаловались,что у них резиновых лодок для нападений не хватает!

Eduard Совсем руководство Европы обнаглело.Без всякого стестнения нас"лечат" о "несчастной" Украине,где был переворот и куча других преступлений о которых Шольц просто умалчивает,словно их не было.Всё было!