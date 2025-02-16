Российские бойцы в Курской области отбили три контратаки и уничтожили более 230 боевиков ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» в Курской области за прошедшие сутки отбили три контратаки украинских боевиков и нанесли поражение формированиям 14 бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах десяти населенных пунктов.
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