Заноза

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Путин бросает вызов западной гегемонии

Путин бросает вызов западной гегемонии

Россия — стратегическое нефтегосударство в двояком смысле. Это слишком большая часть мировых энергетических рынков, чтобы допускать санкции в иранском стиле против продажи энергоресурсов России На Россию приходится около 40% импорта газа в Европу.

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