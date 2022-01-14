Путин бросает вызов западной гегемонии

Россия — стратегическое нефтегосударство в двояком смысле. Это слишком большая часть мировых энергетических рынков, чтобы допускать санкции в иранском стиле против продажи энергоресурсов России На Россию приходится около 40% импорта газа в Европу.
Россия — стратегическое нефтегосударство в двояком смысле. Это слишком большая часть мировых энергетических рынков, чтобы допускать санкции в иранском стиле против продажи энергоресурсов России На Россию приходится около 40% импорта газа в Европу.
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