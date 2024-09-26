Роспотребнадзор рассказал тулякам как избежать пищевых отравлений в быту

Роспотребнадзор напомнил о правилах, которые помогут избежать пищевых отравлений в быту. Многие патогенные организмы погибают при термической обработке, но остаются на руках, поэтому перед приготовлением и употреблением пищи всегда необходимо тщательно мыть руки.
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