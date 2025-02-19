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Царьград

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Европа не готова отправить миротворцев на Украину: Польша и Франция отказались

Европа не готова отправить миротворцев на Украину: Польша и Франция отказались

Европейская коалиция для отправки миротворцев на Украину не сформирована, заявил польский министр Владислав Косиняк-Камыш.

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