Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 18 и iPadOS 18 для тестирования пользователями. Эти версии содержат множество улучшений и новых функций, таких как переработанный дизайн главного экрана, централизованное управление и повышенная безопасность.
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