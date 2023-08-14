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Абу Нурболат предложил UFC организовать бой Рахмонов – Луке

Официальный аккаунт UFC в социальных сетях предложили выбрать следующего соперника Висенте Луке, который в выходные единогласным решением судей выиграл у Рафаеля Дос Аньоса.

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