Polskie Radio (Польша): Анджей Дуда встретился со Светланой Тихановской и активистками Союза поляков Белоруссии

Политика как она естьПолитикаPolskie Radio (Польша): Анджей Дуда встретился со Светланой Тихановской и активистками Союза поляков Белоруссии © AP Photo, Francisco Seco В ходе визита в Польшу Светлана Тихановская встретилась с президентом страны Анджеем Дудой.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьолегМило... очень мило, а как на счёт геноцида беларусов "жолнежами клёнтыми"? Может пан Президент объяснит нам сирым беларусам ситуацию? Может пан Президент принесёт народу Беларуси извинения Польши и польского народа, а заодно выплатит материальный и моральный ущерб беларусскому народу за осуществлённый и осуществляемый геноцид беларусов? Беларусь - не Польша и не какая то там её часть ("вскресы всодне"), а как он сам заявляет независимое , суверенное государство и проводимая политика Польши по отношению к Беларуси , к её народу и национальному беларусскому меньшинству в Польше - очередная попытка "пилсудиризации " , по принципу :- " Польска от можа до можа!" - перевожу для не знающих польский язык :-"Польша от моря до моря!". Мы знали, знаем , что Польша - гиена Европы, по меткому выражению Уинстона Черчиля использовала и использует все виды подрывных действий против Беларуси , Украины и иных стран соседок , что бы достигнуть своих захватнических целей. Полная калька гитлеровских методов , сполна опробованная на Чехословакии - так называемый Судетский вопрос о немецком нацменьшинстве в Чехословакии ... а потом Союз Польши с Гитлером по захвату и разделу Чехословакии.Поляки оттяпали себе Тешенскую область и ряд иных территорий. Минск не забыл горький урок Чехословакии и теперь Варшаве придется основательно подумать прежде чем начинать раскачивать вопрос о польском нацменьшинстве в Беларуси или ещё где то..Гитлеру зубы выбили - "Варшава со Гейропа" на очереди ....Комментировать
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