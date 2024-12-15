Иноземки напали на русскую девочку прямо в школе. Её подруга Даша выбежала и просила учителей помочь, но они ответили, что заняты

Стэйси

Интересно, почему так стыдливо промолчали про национальность иноземных школьниц... за наши же налоги избивают наших же детей в наших же школах под молчаливое и трусливое согласие учителей и директора...ей тоже в клювике занесли иноземные родители или это банальный страх перед иноземцами, которые ничего не боятся