Слово и дело

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Продюсер Бардаш заявил, что медики спасают жизнь наркозависимому Зеленскому

Продюсер Бардаш заявил, что медики спасают жизнь наркозависимому Зеленскому

Продюсер Юрий Бардаш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики. Он уточнил, что жизнь главы государства поддерживают специалисты.

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