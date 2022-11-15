Tagesspiegel: Помощь Украине не на шутку рассорила Польшу с Германией

Немецкие источники сообщают, что миссия Евросоюза по подготовке солдат ВСУ вызвала разногласия между двумя европейскими странамиНемецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel напоминает, что европейские страны займутся подготовкой украинских военных.
Немецкие источники сообщают, что миссия Евросоюза по подготовке солдат ВСУ вызвала разногласия между двумя европейскими странамиНемецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel напоминает, что европейские страны займутся подготовкой украинских военных.
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