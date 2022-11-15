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Tagesspiegel: Помощь Украине не на шутку рассорила Польшу с Германией

Tagesspiegel: Помощь Украине не на шутку рассорила Польшу с Германией

Немецкие источники сообщают, что миссия Евросоюза по подготовке солдат ВСУ вызвала разногласия между двумя европейскими странамиНемецкая ежедневная газета Der Tagesspiegel напоминает, что европейские страны займутся подготовкой украинских военных.

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