Шесть новосибирских школ закрылись на карантин из-за ОРВИ

На территории региона сохраняется повышенная заболеваемость ОРВИ. В Новосибирской области на сегодня, 7 октября, шесть школ полностью приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям.
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