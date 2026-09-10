Откровения писательницы: Дарья Донцова по ночам плакала, думая о выживании

"Я не самая умная, так и не выучила таблицу умножения. Я не самая красивая, у меня лицо словно у мышки мордочка.
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