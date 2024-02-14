Россиянин предстанет перед судом за покушение на жизнь 15-летней падчерицы

В Республике Крым следователи предъявили мужчине обвинение в покушении на жизнь 15-летней падчерицы. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя одного из сел города Судак.
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