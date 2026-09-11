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Газета.ру

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Путин: Запад пытался "дожать" Россию террористами на Кавказе

Путин: Запад пытался "дожать" Россию террористами на Кавказе

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытался «дожать» Россию сначала с помощью террористов на Кавказе, а теперь — с помощью неонацистского режима на Украине.

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