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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент КХЛ Доброхвалов о легионерах: «Мы против лимита как лига. У нас нет иностранцев слабого уровня. Для воспитания молодежи игра с ними – хорошая возможность»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов отметил, что лига против ужесточения лимита на легионеров.

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