Танкисты группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ на авдеевском направлении

На авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск «Центр» огнем с закрытых огневых позиций отразили очередную неудачную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать позиции российской армии.
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