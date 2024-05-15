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Танкисты группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ на авдеевском направлении

Танкисты группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ на авдеевском направлении

На авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск «Центр» огнем с закрытых огневых позиций отразили очередную неудачную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать позиции российской армии.

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