Диктор Березин раскрыл правду о разводе Бориса Корчевникова с актрисой Свердловой

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Диктор Владимир Березин рассказал о браке ведущего Бориса Корчевникова, пояснив, что он не всегда был закоренелым холостяком, как считают многие поклонники.
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