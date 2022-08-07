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Диктор Березин раскрыл правду о разводе Бориса Корчевникова с актрисой Свердловой

Диктор Березин раскрыл правду о разводе Бориса Корчевникова с актрисой Свердловой

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Диктор Владимир Березин рассказал о браке ведущего Бориса Корчевникова, пояснив, что он не всегда был закоренелым холостяком, как считают многие поклонники.

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