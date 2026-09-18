❗️В Крымском федеральном университете появится памятник святителю Луке Крымскому Установка памятника приурочена к 150-летию со дня рождения святителя, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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