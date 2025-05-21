За рулем
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За рулем

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Как прошел Drift Expo Track Mode 2025

Как прошел Drift Expo Track Mode 2025

Ваши уши еще не звенят от рева моторов, а одежда не пропиталась ароматом сожженной резины? Если так – значит вы пропустили культовый дрифт-фестиваль, который с размахом прошел 17 и 18 мая на ADM Raceway, аэродроме Мячково.

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