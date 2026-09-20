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Ивановские новости

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В Ивановской области в Вичуге явка на местных выборах достигла 41,30%

В Ивановской области в Вичуге явка на местных выборах достигла 41,30%

На 10:00 20 сентября в округе №8 города Вичуга проголосовали 41,30% избирателей, участки открыты до 20:00.

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