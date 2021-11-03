Семью наркоторговцев задержали в Уссурийске

В Уссурийске суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В ходе следствия установлено, что в 2020 году супруги, не имея официального источника дохода, организовали деятельность по незаконному сбыту героина.
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