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Семью наркоторговцев задержали в Уссурийске

Семью наркоторговцев задержали в Уссурийске

В Уссурийске суд рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В ходе следствия установлено, что в 2020 году супруги, не имея официального источника дохода, организовали деятельность по незаконному сбыту героина.

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