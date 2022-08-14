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Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Стрельников: у Киева нет возможности победить армию России

Командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Стрельников: у Киева нет возможности победить армию России

У Киева нет возможности одержать победу над Вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил Дмитрий Стрельников, командир взвода украинского националистического подразделения «Кракен».

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