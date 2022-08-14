У Киева нет возможности одержать победу над Вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил Дмитрий Стрельников, командир взвода украинского националистического подразделения «Кракен».
У Киева нет возможности одержать победу над Вооруженными силами Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил Дмитрий Стрельников, командир взвода украинского националистического подразделения «Кракен».
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