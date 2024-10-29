Почти 200 северокорейских перебежчиков, живущих в Южной Корее, решили отправиться на Украину для ведения психологической войны после сообщений о переброске в Россию военных из КНДР, пишет газета South China Morning Post.
Сбежавшие из КНДР попросились на Украину для борьбы с соотечественниками
Комментарии
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Sergiy Che
Пущай отправят - крики иуд и предателей по громкоговорителям должны способствовать боевой ярости солдат Кима!))
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8 час.
Alex Nемо
Предлагаю по всей линии фронта в 6 утра включать репродукторы большой мощности и : 1. Найти человека говорящего с украинским акцентом и голосом полным паники который бы кричал "Русские с Корейцами идуть!" 2. Затем включать каждый час например Дунайские волны, в своё время это сводило с ума и наводило жуткую панику среди нацистов в Сталинграде. А уж если ставить Вагнеровскую музыку например Гибель Богов. Траурный марш, то эффект может быть и покруче.
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4 час.
СК
Сергей Карабухин
…Чушь собачья… (галлюники – сплошные у полоумка Зеленского).... Мало ли какие галлюцинации у конченного наркомана Зеленского... Он вам и про инопланетян и зелёных человечиков ещё расскажет…. Наркоман-бандеровец-фашист-полоумный предурок… Настоящие украинцы когда вы поднимитесь с колен? Когда вы своими руками уничтожите это конченное ЧМО?
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2 час.
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