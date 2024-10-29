Сбежавшие из КНДР попросились на Украину для борьбы с соотечественниками

Alex Nемо

Предлагаю по всей линии фронта в 6 утра включать репродукторы большой мощности и : 1. Найти человека говорящего с украинским акцентом и голосом полным паники который бы кричал "Русские с Корейцами идуть!" 2. Затем включать каждый час например Дунайские волны, в своё время это сводило с ума и наводило жуткую панику среди нацистов в Сталинграде. А уж если ставить Вагнеровскую музыку например Гибель Богов. Траурный марш, то эффект может быть и покруче.