Не желая тратить личное время на курсы повышения квалификации, врачи тратят личные деньги по покупку регулярных аккредитаций.
Дело врачей
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Не желая тратить личное время на курсы повышения квалификации, врачи тратят личные деньги по покупку регулярных аккредитаций.
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