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Аргументы недели

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  • Ингерман Ланская
    да и в догонку - в совдепии была инфляция, только об этом савейскому пиплу в интернете не рассказывалиА не является ли ...
  • Ингерман Ланская
    может вам сменить страну? ...чтоб вас -само тёком не смыло в канализацию...А не является ли ...
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    это в совдепии имело значение - кто рулит молоком и капустой, кто командует электричеством, кто танцует культуркой......А не является ли ...

Дело врачей

Дело врачей

Не желая тратить личное время на курсы повышения квалификации, врачи тратят личные деньги по покупку регулярных аккредитаций.

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