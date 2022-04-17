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Кан о Левандовском: «Никому не дадим давить на «Баварию». Роналду идентифицируют с «Реалом», Месси – с «Барсой». У Роберта тот же случай»

Оливер Кан высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии». «У Роберта есть контракт с клубом, который действует еще весь следующий сезон.

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