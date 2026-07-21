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МВФ утвердил Украине $690 млн, но почти всё придётся вернуть

МВФ утвердил Украине $690 млн, но почти всё придётся вернуть

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр 4-летней программы расширенного финансирования EFF для Украины, приняв решение о выделении Украине нового кредитного транша в размере 690 млн долларов.

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