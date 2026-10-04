Только вбелую: в Госдуме раскрыли главный фактор достойной пенсии

В Госдуме раскрыли главный фактор для получения достойной пенсии гражданами России.Депутат Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.
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Светлана Бессараб видимо уже ушла в отрыв от реальной жизни и от народа если лопочет про "белую" зарплату. Белянку оформляют сейчас только на предприятиях управляемыми гос. структурами. Частнники "белянку" по настоящему просто не потянут.