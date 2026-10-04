Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

Только вбелую: в Госдуме раскрыли главный фактор достойной пенсии

Только вбелую: в Госдуме раскрыли главный фактор достойной пенсии

В Госдуме раскрыли главный фактор для получения достойной пенсии гражданами России.Депутат Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Дмитрий Гурин
Дмитрий Гурин

Светлана Бессараб видимо уже ушла в отрыв от реальной жизни и от народа если лопочет про "белую" зарплату. Белянку оформляют сейчас только на предприятиях управляемыми гос. структурами. Частнники "белянку" по настоящему просто не потянут.