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Царьград

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Стихия в Нижнем Новгороде: крыша упала на трамвайные пути

Стихия в Нижнем Новгороде: крыша упала на трамвайные пути

22 июля в Нижнем Новгороде на трамвайные рельсы рухнула часть кровли, повредив авто и окно ресторана.

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