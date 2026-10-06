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Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет

Олег Неменский: Украина оказалась в столь плохом положении, что желающих забрать власть у Зеленского нет

Если что-то и приведет режим Зеленского к падению, то это будет решение о его замене, которое могут принять на Западе.

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