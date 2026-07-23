Боксер Бивол перенес операцию

Российский чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в своем Telegram-канале сообщил, что перенес операцию на локте.
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