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VOICE: Евгений Петросян лично отказался от участия в «Операции „Ы“

Известнейший российский комик Евгений Петросян рассказал, что не принял предложение сыграть главную роль в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), с которым к нему в молодости обратился  кинорежиссер Леонид Гайдай.

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