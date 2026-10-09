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Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление дома с колоннами в Мариуполе

Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление дома с колоннами в Мариуполе

В Мариуполе завершается восстановление многоквартирного дома на улице Артема в Жовтневом районе. Здание площадью свыше девяти тысяч квадратных метров получило серьезные повреждения в 2022 году: обрушились несущая стена и перекрытия, помещения пострадали от пожара, а сам дом признали аварийным, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

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