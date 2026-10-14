«Раздали паспорта отребью»: приехавшая с Украины готовила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

БлокнотРУ Взорвать военный аэродром «Балтимор» и личный состав попытались ВСУ руками россиянки в Воронеже Женщину завербовали украинские спецслужбы.
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А дальше мы эту мразь будем содержать много лет. А потом она еще выйдет и будет получать пенсию. И чего тогда мы удивляемся такому количеству террористов ???
Повесить эту ссуку на площади Воронежа с прямой трансляцикй в интернете.А семейку в контейнер и к хохлам
У меня бывшая одноклассница, Разуваева Наталья, русская, теперь живёт в Харькове, я в фейсбуке редко, но раньше когда заходил, видел её посты про русских "убийц" что бомбят "мирных" украинцев, ну бывает, пишу ей, на войне всякое, лес рубят щепки летят, а что ж ты Натаха не писала про 8 лет что бомбили Донбасс, или там не дети не мирные? В общем стандартный ответ отравленной укро пропагандой дуры, типа не смотри телевизор а слушай правду, ну и про Бандеру, что он оболган так же пропагандой, в общем перестали общаться, а тут на днях вижу письмо от неё, там она жалуется на трудности жития в Харькове и как бы не взначай..А как там у вас, работу жильё можно найти? Вот такие перевёртыши, и как за ней проследить, я даже не знаю, не ко мне так к кому нибудь припрётся, а она потенциальный террорист, кто за этим следит, к кому обратится?
Ярош ещё давно обещал, что к нам приедут украинцы и жизни спокойной нам не будет, потому что они будут нам вредить, будут взрывать... Но, мы же добрые, гуманные. Запустили всякий сброд. Уже давно сообщали по
ТВ, что в Подмосковье обосновались и строятся азовцы.
Вот мы всё взятки, взятки... А, кажись, чиновники уже сами лично приезжим доплачивают, чтоб всё здесь доконать (откуда средства берут, не знаю).