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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Князев о вылете «Ак Барса»: «Казани не хватило агрессивности, мусорных голов, шайб в большинстве. «Автомобилист» оказался сильнее, организованнее, удачливее»

«В Казани всегда ставятся высокие цели и задачи, и этот сезон не исключение. Конечно, они рассчитывали на совершенно другой результат.

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