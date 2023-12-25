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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Украине опровергли сообщения об освобождении Марьинки

На Украине опровергли сообщения об освобождении Марьинки

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Представитель украинских вооруженных сил на Таврическом направлении Александр Штупун опроверг заявление министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Марьинки в ДНР.

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