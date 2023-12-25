На Украине опровергли сообщения об освобождении Марьинки

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Представитель украинских вооруженных сил на Таврическом направлении Александр Штупун опроверг заявление министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Марьинки в ДНР.
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