В ночь на 14 октября Хмельницкая область стала ареной одной из самых интенсивных серий ударов российских сил за последнее время.
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