«Металлург» продолжает успешное выступление, выйдя в плей-офф всех сезонов КХЛ. На 6 октября 2026 года команда лидирует в Восточной конференции и занимает третье место в общей таблице чемпионата 2026/27, набрав 19 очков за 13 матчей.