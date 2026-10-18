«Металлург» продолжает успешное выступление, выйдя в плей-офф всех сезонов КХЛ. На 6 октября 2026 года команда лидирует в Восточной конференции и занимает третье место в общей таблице чемпионата 2026/27, набрав 19 очков за 13 матчей.
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