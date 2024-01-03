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Гладков: в Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января

Гладков: в Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в среду, 3 января, сообщил, что школьникам в регионе на фоне сложной оперативной обстановки могут продлить зимние каникулы до 19 января Вячеслав Гладков уточнил, что в рамках заседания оперативного штаба 8 января будет рассмотрен вопрос о продлении школьных каникул в восьми муниципальных образованиях Белгородской области.

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