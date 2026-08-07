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Кузьмичев о новом форварде для «Локо»: «В клубе рассчитывали, что Воробьев останется минимум до зимы. Сейчас переговоры уже ведутся. думаю»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал, почему « Локомотив » не нашел замену форварду Дмитрию Воробьеву.

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